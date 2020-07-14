Курс доллара: Сбербанк дал новый прогноз по рублю

В Сбербанке дали новый прогноз по курсу рубля. Как предположил директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин, курс нацвалюты на этой неделе поднимется в паре с долларом к отметке в 70,00 руб.

В Сбербанке отметили, что в то время как валюты развивающихся стран остались по итогам прошлой недели без заметных изменений, рубль на фоне внешнего негатива, связанного с санкционными рисками, напротив проявил характер и сумел не просто устоять, но даже на 1% укрепиться к доллару.

По мнению Малина, в краткосрочной перспективе на курс российской валюты будет влиять динамика мировых цен на нефть, а также колебания настроений на мировых торговых площадках.

Кроме того, в Сбербанке считают, что курс рубля становится более стабильным, так как из-за закрытия границ большого спроса на иностранную валюту сейчас не наблюдается.

«Следует обратить внимание также на ежемесячный отчёт Управления энергетической информации США с прогнозами по добыче сланцевой нефти на следующий месяц. С большой долей вероятности можно предположит, что если этот отчёт покажет, что темпы сокращения сланцевой добычи немного затормозились, то нефтяные котировки окажутся под давлением. В частности, стоимость контрактов на Brent может протестируют уровень в 42,40 долл. за бочку. При этом потенциал роста будет ограничен 43,50 долл. От текущих же уровней наиболее вероятно укрепление национальной валюты – около 70,00 руб. за доллар», – резюмировал Малин.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB отметили, что восстановлению рубля во втором квартале 2020 года способствовал умеренный отток капитала, по крайней мере, по сравнению с другими кризисными периодами 2008 года и 2014 года. На укрепление курса рубля также повлиял рост цен на нефть, но это всё-таки было не единственный фактор укрепления нацвалюты.

Пока прогноз Сбербанка выглядит чрезмерно оптимистичным, учитывая тот факт, что инвесторы в своём большинстве продолжают с некой опаской относится к рисковым активам на фоне усиливающихся опасений возникновения второй волны коронавируса и введения новых карантинных мер в США и странах Европы.

Так, по данным на 13:45 мск на торгах Московской биржи курс доллара составляет 71,118 руб., подорожав на 0,21%, курс евро – 80,815 руб., прибавив после закрытия вчерашних торгов 0,38%.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что для рубля сегодня на Мосбирже сложился негативный внешний фон.

«Главным поводом к продажам нацвалюты выступает ситуация на рынке энергоносителей – стоимость контрактов на нефть марки Brent упала в район 42,00 долл. за баррель. А консолидация валют ЕМ возле уровня закрытия торгов понедельника не даёт дополнительных стимулов для укрепления рубля. В этой связи мы полагаем, что рубль продолжит снижаться к доллару и завершит торги вторника в диапазоне 71,20-71,50», – резюмировал он.