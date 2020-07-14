Курс доллара: названы факторы, которые могут обрушить рубль

В первый день рабочей недели рубль завершил основную сессию на Московской бирже, торгуясь разнонаправленно к основным резервным мировым валютам, следуя за их динамикой на Forex.

По данным на 19:00 мск понедельника курс доллара составил 70,57 руб., что на 15,75 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы. В свою очередь, курс евро составил 80,22 руб. Таким образом, единая валюта ЕС подорожала на 33,75 коп.

По мнению экспертов, накануне вечером рубль немного повысился к доллару и снизился к евро, реагируя на неоднозначные внешние сигналы, среди которых снижение американской валюты к большинству мировых на Forex. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями о коронавирусе COVID-19. В частности, они положительно оценили информацию о том, что фармацевтическая компания Gilead Sciences (США) заявила, что препарат Remdesivir позволяет более чем на 60% снизить смертность среди больных COVID-19.

Ещё один позитивный сигнал для рынков также напрямую связан с коронавирусной темой. Накануне стало известно, что в США официально присвоили статус ускоренного рассмотрения двум экспериментальным вакцинам от COVID-19, которые совместно разрабатываются биотехнологическими компаниями США и ФРГ. Эти новости немного успокоили инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса в мире. Поэтому вчера наблюдался интерес со стороны игроков к рисковым активам, к которым относится и рубль.

Между тем, нацвалюта вообще никак не отреагировала на заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, заявившей о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки до 4,5%.

Как напомнила глава регулятора, это исторический минимум, и данные, которые получили в ЦБ с момента последнего решения по ставке подтверждают, что «у Центробанка есть маневр и для дальнейшего снижения».

Прогноз по курсу доллара

Богдан Зварич из Промсвязьбанка подчеркнул, что вчера основные мировые валюты показали разнонаправленное движение по отношению к рублю, из-за слабости доллара на Forex и ростом валюты Евросоюза к широкому спектру валют.

«Рубль в паре с долларом продолжил вчера двигаться в рамках нижней половины коридора 70,00-75,00 руб. И пока мы не видим никаких серьёзных поводов для выхода за его пределы. Впрочем, всё-таки есть факторы, которые могут обрушить рубль. Это ухудшение внешнего фона, например, негативные коронавирусные новости или новые антироссийские санкции. В таком случае, рубля может упасть к отметке в 75,00 руб. или даже реодалеть её. И произойти это может уже до конца июля», – резюмировал он.

Аналитики Райффайзенбанка также предупредили о риске падения курса национальной валюты к отметке в 75,00 руб. за доллар.

В банке опасаются снижения профицита текущего счёта в третьем квартале до 1,3 млрд долл. По мнению экспертов кредитной организации, этого недостаточно, чтобы компенсировать повышенный объём вывоза капитала в условиях, когда приток средств нерезидентов в облигации федерального займа рухнул почти до нуля.

«Не надо забывать и о выборах президента США. Чем ближе будет дата голосования, тем больше станет появляться попыток со стороны Вашингтона разыграть российскую карту», – подчеркнули в Райффайзенбанке.

При этом в банке назвали, какие итоги американских выборов наиболее негативно повлияют на курс российской валюты.

«Огромный риск для рубля представляет собой исход выборов, при котором действующий глава Белого дома Дональд Трамп вынужден будет уступить своё место Джо Байдену. Такой сценарий почти наверняка станет означать, что США перейдут к более жёсткой фискальной и монетарной политике, а также к усилению санкционной риторики», – предположили аналитики.

Кроме того, в Райффайзенбанке считают, что есть и внутренние факторы ослабления курса нашей валюты.

«Речь идёт о сигналах со стороны Банка РФ о возможности дальнейшего снижения ставки. Это, что вполне естественно, предполагает ослабление одного из ключевых факторов привлекательности нацвалюты. Учитывая всё вышесказанное мы полагаем, что курс рубля очень скоро может откатиться к 75,00», – резюмировали аналитики Райффайзенбанка.