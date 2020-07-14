МКБ занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе

Независимые аналитики Cbonds признали Московский кредитный банк (МКБ) первым среди организаторов размещений в реальном секторе. Таковы итоги опубликованного рэнкинга по первому полугодию 2020 года.

Помимо этого, МКБ занял лидирующие позиции и вошел в ТОП-5 сразу в нескольких рэнкингах. Среди них «Организаторы всех выпусков», «Организаторы рыночных выпусков», «Организаторы без учета собственных выпусков», «Организаторы без секьюритизации и структурных продуктов», «Организаторы рыночных выпусков, без учета собственных выпусков», «Организаторы выпусков структурных продуктов».

«Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, МКБ продолжает расширять свое присутствие на рынке долгового капитала, укрепляя позиции в рэнкингах. С начала 2020 года мы закрыли 42 сделки общей номинальной стоимостью более 450 млрд рублей для 30 российских и международных эмитентов. Доля рынка, занимаемая МКБ по результатам первого полугодия, составляет более 11%», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.