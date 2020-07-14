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Москва и Минск подписали соглашение по условиям поставки нефти

Москва, 14.07.2020
  • Москва и Минск подписали соглашение по условиям поставки нефти

Из открытых источников

Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставки нефти в белорусской стороне, рассказал премьер-министр республики Роман Головченко.

«Отдельное соглашение, регулирующее условия поставки энергоносителей, в частности нефти в Беларусь», - рассказал Головченко представителям СМИ 14 июля. Чиновник отметил, что соглашение «в принципе соответствует интересам Беларуси». Что касается условий, то можно сказать, что «это техническое соглашение, которое регулирует вопрос оплаты поставок энергоносителей», добавил Головченко.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва пришли к договоренности о порядке формирования цен на поставляемую в республику нефть из России. После моратория, который продолжался три месяца, компромисс был найден. Белоруссия, напомним, отказывалась выплачивать российским нефтяным компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

На этом фоне Минск начал закупать нефть у независимых трейдеров через порты Литвы и Украины, а также импортировать сырье у Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии и США.

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