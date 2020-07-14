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Цены на нефть падают на новостях об ограничениях из-за COVID-19 в ряде стран

Москва, 14.07.2020
  • Цены на нефть падают на новостях об ограничениях из-за COVID-19 в ряде стран

Из открытых источников

Мировые цены на нефть утром 14 июля демонстрируют отрицательную динамику из-за сложной ситуации с коронавирусом в ряде стран, передает Прайм. Уточняется, что к 8:17 по московскому времени фьючерсы на август на нефть WTI упали на 2,07%, составив $39,27 за баррель. Сентябрьские фьючерсы марки Brent упали на 1,83% — до $41,94 за баррель. Днем ранее контракты подешевели на $0,52 (1,2%), составив $42,72 за баррель. Контракты 13 апреля подешевели на $0,45 (1,1%), до $40,1 за баррель.

Участники рынка продолжают наблюдать за ситуацией с ростом числа зараженных коронавирусом в мире. В США в штате Калифорния вновь приостановлена работа ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях. По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, июль для нефтяного рынка станет одним из самых сложных месяцев за период ограничений, связанных с пандемией.

«Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос», - отметил эксперт.

Ограничения из-за COVID-19 ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии. Ранее о невозможности возврата к прежней жизни в ближайшее время заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

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