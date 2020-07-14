Новый приказ Минфина делает невозможным ввоз в Россию пультов дистанционного управления

Минфин РФ выпустил приказ о компетенции таможенных органов, который сделал невозможным оформления ввозных документов для телевизионных пультов дистанционного управления. Эксперты считаю, что это приведет к сбоям в работе российских заводов по сборке телевизоров, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову

В документе говорится, что пульты ДУ попали наряду с электронными сигаретами в категорию товаров, декларация которых возможна только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). Это идет в разрез с тем, что пульты, в отличие, к примеру, от алкоголя и табака, не являются подакцизными.

Новый приказ Минфина вступил в силу 2 июля и предписывает проводить оформление подакцизных товаров исключительно через Центральную акцизную таможню и только по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Ранее работники таможни при оформлении опирались, как на товарные коды, так и на описание товаров, пишет СМИ. В настоящее время сложилась ситуация, когда пульты ДУ нельзя оформить ни на ЦАТ, из-за того, что они не облагаются акцизом, ни на обычной таможне. В Минфине подтвердили, что среди товаров, которые должны проходить через ЦАТ, пультов ДУ там нет.