Обновлена мировая статистика за сутки по заболевшим коронавирусом на утро 14 июля

Как сообщает проект Университета Джонса Хопкинса общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире утру 14 июля превысило 13 миллионов человек в 188 странах.

Точное число инфицированных за все время пандемии составляет 13 070 097 человек, суточный прирост составил около 190 тысяч. Число летальных исходов достигло 572 428 человек, более 7,2 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее число заболевших выявлено в США, где 3,3 миллиона инфицированных, на втором месте находится Бразилия с показателем 1,8 миллиона зараженных. Стремительно растущая Индия на третьем месте. В стране уже 878,2 тысячи. Россия продолжает удерживать четвертую позицию с 737 тысячами заболевших. Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Перу (330,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

Наибольшее число скончавшихся от вируса зарегистрировано в Соединенных Штатах — 135 605 человек. При этом самая высокая смертность от COVID-19 выявлена в странах ЕС, наиболее пострадали от коронавируса – Италии, Испании. В этих странах от инфекции скончалось более 10% от всех заболевших.

В России за последние 24 часа было выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки число летальных исходов от инфекции составило 104, всего от коронавируса за все время эпидемии в стране скончалось 11 439 человек. Выписаны из российских больниц за суткит2 960 человек, в общей сложности поправилось 504 021 пациента. Количество активных больных в стране составляет 218 239 человек.