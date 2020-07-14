Прогноз погоды: синоптики рассказали о тяжёлой погоде в России

Климатическая обстановка на большей части России испортилась – мощные дожди уже вторые сутки заливают европейскую часть России. Обширный циклонический фронт накрыл Русскую равнину от её центральных областей до Крыма и Краснодарского края. В частности, сильные осадки обрушились на город-курорт Сочи, стихия атаковала Калужскую и Тульскую области, а также Подмосковье.

В ночь на 14 июля зона дождей южного циклона накрыла запад Черноземья. Например, в Курске за минувшую ночь выпало 42 мм осадков. Таким образом, пал прежний суточный максимум дождей для этого дня, который держался с 1940 года.

При этом, как предупреждают синоптики, тяжёлая погода прогнозирует и в других регионах страны.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве 14 июля Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за очень сильных дождей, порывистого ветра и грозы. Соответствующее предупреждение действует в регионе до полуночи 15 числа.

Как объясняют метеорологи, столица оказалась буквально зажатой между двумя циклонами: атлантическим и южным. При этом отмечается, что фронтальные разделы одного и другого вихря будут пересекать регион как минимум до четверга. В этой связи ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, молния и усиление ветра до 21 метра в секунду.

По информации метеорологов, для 15 июля максимум осадков в Москве, который был зафиксирован в 1944, составляет 28,8 мм. Согласно прогнозам, в ночь на среду ожидается 25-30 мм осадков, а это означит, что уже предстоящей ночью может быть установлен новый «мокрый» суточный рекорд.

При этом, ожидается, что природная стихия будет сопровождаться довольно низким температурным фоном. Например, в ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 11-13. Днём также холодно: 15 июля градусники покажут плюс 18, в четверг, 16 июля – плюс 17.

Вечером 16 июля циклонический фронт начнёт покидать Московскую землю, но местами, в основном в северных регионах Подмосковья, сохранится дождливая и ветреная погода.

В пятницу, 17 июля станет немного теплее – при низкой облачности воздух прогреется до плюс 20. В дальнейшем температурный фон станет периодически меняться в сторону повышения. Но теплее плюс 25-26 до конца месяца в Москве и Подмосковье точно не будет.

Погода в СПб до конца июля

Нестабильно-тяжёлой будет погода и в Санкт-Петербурге. До пятницы включительно в Северной столице, по прогнозу синоптиков, ожидается пасмурная и прохладная климатическая обстановка – плюс 18-20. Местами выпадут осадки, в Ленинградской области они ожидаются сильными и станут сопровождаться резкими порывами северного ветра.

Но уже в предстоящие выходные в город на Неве неожиданно вернётся солнечная, летняя погода. Однако вместе с повышением температуры до плюс 25-26 резко подскочит и атмосферное давление. Например, в воскресенье, 19 июля оно будет составлять 763-765 мм рт. ст. Всё это очень тяжело могут переносить метеозависимые люди, а также граждане, страдающие недугами дыхания и сердечно-сосудистой системы.

На следующей неделе в городе на Неве вновь похолодает. Циклонические воздушные массы принесут сюда осадки, низкое атмосферное давление и всего плюс 16-19. Сильные ливни с грозами прогнозируются в Ленинградской области. На Петербург же обильные осадки обрушатся уже ближе к началу августа.

Прогноз погоды на 14 дней в регионах Сибири

Очень тяжёлая погода в ближайшие 14 дней ожидается также в регионах Сибири. До пятницы, 17 июля климатическую ситуацию здесь будет формировать антициклон, который повысит температуру воздуха выше плюс 30. Такие показатели, в частности, смогут наблюдать на своих градусниках жители Новосибирска и Кемерово (плюс 29-31), Горно-Алтайска и Барнаула (плюс 30-31), а также Омска и Томска (плюс 30-34).

Второй календарный месяц лета завершится в Сибири чувствительным похолоданием до плюс 20-22, которое будет сопровождаться проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Погода в Прикамье на две недели

Тяжёлую погоду обещают синоптики и жителям Прикамья. В ближайшие дни здесь, согласно данным метеорологов, ожидается рекордная жара. Так, в среду, 15 июля и в четверг, 16 июля почти на всей территории Пермского края воздух будет прогреваться до плюс 35-36. Тем самым, температурный фон приблизится к абсолютным максимумам за всю историю метеорологических наблюдений.

Ближе к концу недели погода в Прикамье немного стабилизируется на отметках плюс 25-29. В ночные часы выпадут умеренные осадки, в отдельных района прогремят грозы.

Начиная с понедельника, 20 июля в Пермской области очень сильно похолодает. Уже вечером в воскресенье столбики термометров начнут стремительно опускаться и к утру понедельника рухнут к отметке плюс 15. В дневные часы от аномального зноя также останутся только воспоминания – воздух остынет до плюс 18-20. Понижение температуры будет сопровождаться грозовым дождями и грозами. Такая погода будет держаться в Прикамье минимум до начала августа.