Рискованный этап

Как отметила в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, одним из плюсов пандемии стало то, что она вынудила думать, создавать новое.

Думать сейчас чиновникам и экспертам действительно приходится в режиме форсажа: экономику страны нужно выводить из кризиса, а хорошо бы и подтолкнуть к дальнейшему росту. А негативных факторов, препятствующих этому процессу хватает. Как внутренних, так и внешних.

На таковые указал в ходе заседания председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин. В частности, на то, что российские банки могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью докапитализации. «Объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет. Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований придется выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, и тем самым банки могут встретиться с нехваткой капитала и потребуется докапитализация банков, или санация, или ликвидация», – пояснил глава СП.

Он отметил, что с начала текущего года качество кредитного портфеля отечественных банков снизилось. Вкупе со снижением прибыли и ликвидности, это несет определенные риски для финансового сектора. «Прибыль банковского сектора в мае сократилась по сравнению с мартом в 5 раз и почти вся прибыль сейчас у Сбербанка. Профицит ликвидности банковского сектора был 5 трлн руб. в феврале. Сейчас, в середине июля, он около 1,6 трлн руб. и может дальше снижаться. Может, конечно, быть и дефицит ликвидности», – пояснил председатель Счетной палаты.

Однако глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что поводов для беспокойства сейчас нет. Она отметила, регулятор не видит перехода российских банков к дефициту в ближайшем будущем. «У банков, да, уменьшилась прибыль, но она есть. Это будет источником капитала. Поэтому мы здесь не видим никаких проблем, что у нас возникнет по системе недостаток капитала. У отдельных банков могут возникать сложности, с которыми они будут справляться. То же самое по дефициту ликвидности. Мы не видим, во-первых, в обозримом будущем, что мы перейдем к дефициту ликвидности», – заявила Набиуллина, отметив, что сейчас российские кредитные организации располагают достаточными средствами. Алексей Кудрин согласился с главой ЦБ, пояснив, что резервы есть, а он «отметил тенденции».

Кредитуем дальше

В свою очередь Валентина Матвиенко отметила, что «не было ни одного кризиса, когда бы не трясло банковскую систему». Она подчеркнула, что «у нас стабильная банковская система». «У нас Фонд благосостояния стабильный, золотовалютные резервы», – заявила председатель СФ. При этом она попросила ЦБ и правительство обратить внимание на необходимость дальнейшего льготного кредитования бизнеса.

«Наиболее востребована у бизнеса так называемая программа со списанием задолженностей и процентов по ней. По этой программе банки одобрили кредиты на сумму более 315 млрд рублей. Но даже в таких масштабах спрос сегодня явно превышает предложение. Поэтому прошу Банк России и правительство обратить внимание на эту ситуацию, чтобы через пару месяцев мы не получили новые банкротства», – подчеркнула Матвиенко, добавив, что программа льготного кредитования уже позволила сохранить более миллиона рабочих мест. По данным ЦБ с начала пандемии было реструктурировано кредитов почти на 4,3 трлн рублей.

Кроме того, по мнению Валентины Матвиенко, российский Центробанк должен и дальше поддерживать регуляторные послабления, которые стимулируют кредитные организации в вопросах развития собственных программ реструктуризации кредитов.

По словам Эльвиры Набиуллиной, послабления будут сниматься, но постепенно. «Будем анализировать, как они используются. Кстати, мы дали эти послабления, но не все банки их используют. У них есть комфорт - если понадобятся, они могут их использовать», - пояснила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что имеющиеся в распоряжении регулятора данные указывают на то, что у него еще есть пространство для маневра в плане снижения ключевой ставки. Речь, прежде всего идет об инфляции, которая осталась на низком уровне в июне и в начале июля.

«Сейчас у нас есть возможности снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию, которая была достигнута в предыдущие годы. Я напомню, что нашей цели по инфляции в 4% мы достигли впервые в 2017 году, и с тех пор удерживаем ее на низком уровне. Мы перешли к мягкой денежно-кредитной политике, которая оказывает поддержу росту, делая деньги в экономике доступнее», – заявила Набиуллина.

Нет причин для паники

В числе прочих рисков, угрожающих российскому финансовому рынку, Алексей Кудрин отметил и доминирование крупных государственных институтов, рост невозврата кредитов, отток иностранных инвестиций, ограничение возможности наращивания госдолга, низкое качество заемщиков, нарастание долговой нагрузки на мировом рынке. Картина получилась довольно неприглядная (хотя и не критичная) и Валентина Матвиенко даже пожурила главу Счетной палаты за минорный настрой.

При этом она опровергла главный «риск»: деноминации. Точнее попросила главу Центробанка разгромить слухи об этом. Что Эльвира Набиуллина и сделала: громко и во всеуслышание.

«Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем, не планируем», – заявила председатель ЦБ, поставив таким образом точку в денежном вопросе.

А возможно, и не только в нем. Валентина Матвиенко уже призвала применить к распространителю ложной информации закон о фейках и обратилась с соответствующей просьбой к вице-спикеру верхней палаты Сергею Журавлеву. Так что для кого-то в ходе прошедшего в стенах Совета Федерации заседания риски явно возросли. И это не российский финансовый сектор.