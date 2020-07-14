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«РусАЛ» засомневался в компетентности менеджмента «Норникеля» после череды аварий

Москва, 14.07.2020

У руководства алюминиевой компании «РусАЛ» возникли сомнения в компетентности руководства «Норникеля» из-за череды экологических аварий, которые последовали в мае-июле текущего года, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, у «РусАЛа» возникли вопросы, насколько совет директоров структурной компании способен влиять на происходящее, а также понимает ли он, что подобная ситуация рано или поздно приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ.

В этой связи в совет директоров «Норникеля» поступило предложение от алюминиевой компании потребовать через резолюцию от управляющего партнера Владимира Потанина сменить команду и перенести головной офис компании в Норильск. Также среди требований смена отношения к вопросам экологии и безопасности.

Последний такой случай произошел на Таймыре, из-за чего власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива, сообщает пресс-служба районной администрации. Уточняется, что в озеро площадью порядка 600 кв.м. попало 44 тонны топлива. В настоящее время разлив локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Аварийные бригады прекратили перекачку топлива и перекрыли запорную арматуру резервуара.

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