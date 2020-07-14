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Соперника Лукашенко окончательно отрезали от выборов

Москва, 14.07.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избавился от главного конкурента в борьбе за президентский пост. Центризбирком страны сообщил, что отказал в регистрации в качестве кандидата экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико, передает «Интерфакс».

Основанием, по информации белорусского ЦИК, стали претензии к нему Комитета госконтроля по поводу противоправной деятельности и незаконно полученных доходов, которые оппозиционер не отразил в декларации.

Кроме того, как считают в комиссии в своей предвыборной компании Бабарико опирался на помощь иностранного государство России. Так было оценено участие в инициативной группе по его выдвижению коллег оппозиционного претендента на пост президента сотрудников «Белгазпромбанка», долю в котором имеют «Газпром» и «Газпромбанк».

11 июня Комитет государственного контроля республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело в отношении 20 лет возглавлявшего «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере и даче взятки. Арестован не только сам Бабарико, но и его сын.  Всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, в их числе и топ-менеджеры банка.

Виктор Бабарико считает свой арест и возбуждение уголовного дела политическим заказом.

Теперь в президентской гонке в Белоруссии осталось 5 участников. Помимо нынешнего главы государства Александра Лукашенко, это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.  Еще у одному кандидату — Валерию Цепкало, не хватило подписей — ему удалось собрать немногим более 75 тысяч подписей из необходимых ста тысяч.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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