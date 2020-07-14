В России за сутки выявлено 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявлено 6 248 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает опрештаб. 24,5% новых пациентов не имели клинического проявления болезни. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 739 947 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов за последние сутки составляет 175 случаев, в общей сложности от коронавирусной инфекции в России умерло 11 614 пациентов. Выздоровело за время эпидемии 512 825, за последние сутки из российских больниц выписано 8 804 человека. В общей сложности активных больных на утро 14 июля остается 215 508 человек.

Коэффициент распространения инфекции в России составил единицу, накануне он был равен 1,01; 12 и 11 июля также был равен 1,0.

Наибольшее число заболевших выявлено в США, где 3,3 миллиона инфицированных, на втором месте находится Бразилия с показателем 1,8 миллиона зараженных. Стремительно растущая Индия на третьем месте. В стране уже 878,2 тысячи. Россия продолжает удерживать четвертую позицию с 737 тысячами заболевших. Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Перу (330,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

Коронавирус. Статистика в регионах

На первом месте по числу новых диагнозов остается Москва, несмотря на существенное снижение прироста. В столице 613 новых случаев COVID-19, коэффициент распространения составил 1,08, накануне 1,07; 12 июля - 0,99. Летальных случаев – 37, выписаны 1 012 человек.

На втором месте по числу новых больных находится Санкт-Петербург, в городе 281 новый больной. На третьем месте Ханты-Мансийский АО – 268 диагнозов. В пятерке Свердловская область (+245) и Алтайский край (+238). Далее расположился Ямало-Ненецкий АО (+211). На седьмой строчке Подмосковье и Иркутская область, в регионах по 198 новых больных. Нижегородская область на восьмой позиции с показателем + 193. Далее следует Архангельская область (+129) и Мурманская область (+132).