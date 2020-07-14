Суд вынес приговор обвиняемым по делу «Росгосстраха»

В Москве, в Дорогомиловском суде оглашен приговор брату бывшего совладельца «Росгосстраха» Даниила Хачатурова и вице-президенту компании Сергею Хачатурову. Он был обвинен в мошенничестве и легализации более 6 миллиардов рублей, а также в растрате и присвоении имущества с использование служебного положения на сумму на 2,4 миллиардов рублей. Отягчающим фактором было то, что все преступления были совершены в составе организованной преступной группы. Суд по совокупности преступлений назначил Хачатурову наказание в 8 лет колонии, сообщил «Интерфакс».

Другая участница ОПГ, проходившая по этому делу – бывшая совладелица страховой компании Надежда Клепальская - приговорена к 6 годам колонии общего режима.

Суд также взыскал с подсудимых по искам потерпевших около 5,8 и 2,3 миллиарда рублей соответственно, передал «Прайм». По информации агентства, ни один из обвиняемых своей вины не признал

Обвинение просило для Хачатурова 9 лет колонии, Клепальской - 8 лет лишения свободы. Адвокаты пытались добиться их полного оправдания.