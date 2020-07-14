В Белоруссии вновь заявили о «российском следе» в выборах президента

Анна Канопацкая – претендент на пост главы Белоруссии, бывший депутат республиканского парламента – заявила, что видит «руку Москвы» в ходе приближающихся выборов.

По её словам, на неё якобы было оказано прямое давление со стороны России, поэтому она может говорить об этом уверенно, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом кандидат на пост главы государства подчеркнула, что не торгует суверенитетом страны «и это чётко показала, будучи оппозиционным депутатом Палаты представителей и объединяясь с теми силами, которые ставят независимость превыше всего».

Канопацкая также заявила о своей готовности объединиться сейчас к кем-то из потенциальных кандидатов в президенты.

«Но, если честно, то на данном этапе я не вижу никого, с кем можно было бы объединиться. Зато вижу, что все альтернативные претенденты подвержены влиянию российских кукловодов. Под российскими кукловодами я имею ввиду людей, которые сидят в Москве», – резюмировала Канопацкая, добавив, что является единственным кандидатом на грядущих выборах в Белоруссии, который проводит кампанию за свои деньги.

Ранее сообщалось, что ещё 25 июня президент действующий президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Польша вмешиваются в предвыборную гонку в Белоруссии. По его словам, за белорусскими оппозиционерами «стоят кукловоды из Польши и России», которые применяют «самые современные фальшивые технологии».

Напомним, уже сегодня стало известно, что Лукашенко избавился от главного конкурента в борьбе за президентский пост. В Центризбиркоме страны рассказали, что отказали в регистрации в качестве кандидата экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико.

Основанием для этого, по информации ЦИК, стали претензии к нему Комитета госконтроля по поводу противоправной деятельности и незаконно полученных доходов, которые оппозиционер не отразил в декларации.

Выборы президента Белоруссии состояться 9 августа.