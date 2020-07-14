В «Газпроме» уверены, что цены на газ прошли нижнюю точку падения

По заявлению главы финансового департамента «Газпрома» Александра Иванникова, спотовые цены на газ в Европе прошли нижнюю точку падения. Об этом топ-менеджер рассказал в ходе телефонной конференции. Он добавил, что, начиная с четвертого квартала, «можно ожидать более устойчивую балансировку рынка».

«Это обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ», — добавил он.

Коллега Иванникова начальник департамента «Газпром экспорт» Андрей Зотов считает, что корпорация в этой связи не видит необходимости менять прогноз по экспорту в европейские страны на 2020 год. Он уверен, что наибольшим потенциалом обладает четвертый квартал, в котором ожидается не только приемлемая цена, но и отборы по контрактам в объеме 166-167 миллиардов кубометров по итогам года.

В «Газпроме» сообщили, что по итогам первого квартала поставки газа в Европу упали на 16% до 52 миллиардов кубометров, а экспортная цена составила 162 доллара за тысячу кубов.

За аналогичный период прошлого года сырье продавали по 259 долларов за тысячу кубометров.