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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией на границе Азербайджана и Армении

Москва, 14.07.2020

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с конфликтом на армяно-азербайджанской границе, – цитирует представителя Кремля «Российская газета». – Мы призываем обе стороны к сдержанности и соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня».

Кроем того, представитель Кремля напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что готова оказывать посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы.

Напомним, конфликт, который вспыхнул 12 июля на армяно-азербайджанской границе, продолжается уже третий день. Регулярные боестолкновения происходят в сопредельных районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях км от Нагорного Карабаха.

Согласно информации, как азербайджанских, так и армянских СМИ, в месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По данным Баку, за три дня конфликта погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван утверждает, что погибли два армянских офицера, ещё пятеро ранены.

При этом, как передаёт РИА Новости, обе страны перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В свою очередь ряд стран и международных организаций уже выразили озабоченность сложившейся ситуацией и призвали противоборствующие стороны к скорейшему диалогу. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва готова оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Между тем, согласно последним новостям, силы противовоздушной обороны Армении сбили на границе беспилотник вооруженных сил Азербайджана, используемый для управления огнём.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна. Азербайджанская сторона пока эту информацию не комментирует.

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