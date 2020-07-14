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В Москве провели масштабное исследование распространения COVID-19

Москва, 14.07.2020

В Москве проведено масштабное исследование распространения коронавируса COVID-19 среди близких контактов заболевших. В результате выяснилось, что вероятность заражения не связана со степенью тяжести заболевания, передаёт агентство «Интерфакс».

По словам заместителя столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасии Раковой, среди близких контактов заражается каждый пятый. При этом она подчеркнула, что полученная информация, которая построена на масштабной выборке людей (335 тыс. человек), не подтверждает выводы ВОЗ о беззаразности больных с бессимптомной формой коронавируса.

Было установлено, что при контакте с бессимптомными больными заболели 22% человек, с больными, у которых коронавирус протекал в лёгким форме – 20%, в средней формой тяжести – 14%, в тяжёлой форме – 15%. Таким образом, вероятность заразиться коронавирусом COVID-19 не связана с тяжестью течения заболевания.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 14 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 248 новых больных COVID-19.

Всего к утру 14 июля в 85 регионах страны зафиксировано 739 947 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 512 825 (+8 804). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 614 человек (+175 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 613 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксирован 281 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+268), Свердловская область (+245) и Алтайский край (+238)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 537 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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