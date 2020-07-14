В Роспотребнадзоре рассказали, что не следует давать детям в лагерь

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) опубликовали рекомендации по сбору детей в оздоровительные лагеря.

Как отмечается в рекомендациях ведомства, одежду надо брать из расчёта на смену в 21 день. При этом, нельзя давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты, передаёт РИА Новости.

К таким продуктам относятся сладкие газированные и негазированные напитки, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, а также еда домашнего приготовления.

Кроме того, не надо брать с собой в оздоровительные лагеря лапшу быстрого приготовления, так как дети на отдыхе получат весь необходимый объём питательных веществ, в соответствии с режимом щадящего питания.

Не рекомендуется давать ребёнку в поездку дорогую технику, в том числе смартфоны и планшеты известных брендов и другие гаджеты. Это объясняется тем, что всё это можно потерять. Кроме того, детям не стоит активно использовать лагерях парфюмерно-косметические средства. Их высокая концентрация может спровоцировать аллергию.

«Положите в чемодан 7-8 футболок, а также одну дополнительную, белую, так как дети в конце смены иногда расписывают их прощальными пожеланиями. Пригодится дождевик или зонт, несколько тёплых кофт, несколько пижам и купальников или плавок желательно ярких цветов», – отмечается в рекомендации ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют родителям положить ребёнку несколько зубных щёток и полотенец. В рюкзаке должна быть бутылка с водой, желательно 1,5 литра. При этом её рекомендуется подписать.

В список запрещенных предметов входят сигареты, курительные смеси, алкогольные напитки, нунчаки, кастеты, лазерные указки, бейсбольные биты, лекарства, а также средства индивидуальной защиты.