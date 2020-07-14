Вакцина от коронавируса доказала свою безопасность

Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, успешно прошла первый этап клинических испытаний.

Исследование проводилось на базе Сеченовского университета и состояло из нескольких этапов. Сначала 38 принимавших в нем участие добровольце прошли тщательное медицинское обследование, в том числе, на отсутствие антител к коронавирусу. Затем все они были инфицированы и на две недели помещены в изоляцию, чтобы они не «подхватили» коронавирус извне, сообщила проводившая эксперимент медицинская организация. Первые 18 человек были привиты 18 июня, второй группе вакцину ввели 23 июня.

Самое главное — вакцина безопасна для человека. Правда, в первые несколько часов после прививки, как ранее сообщил Сеченовский медунивесрситет, у некоторых участников исследования «наблюдались минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль и т.п.», но они были быстро купированы даже без медицинской помощи.

И по завершении испытаний состояние принимавших участие добровольцев не вызывает никаких опасений, все здоровы и у них выработался иммунитет к смертоносному вирусу. «Вакцина переносится хорошо», — приводятся в пресс-релизе вуза слова директора Научно-практического центра интервенционной кардиологии Сеченовского университета Сергея Семитко.

Участники эксперимента смогут покинуть стены клиники 15 и 20 июля — в зависимости от сроков вакцинирования.

А сама вакцина уже проходит второй этап испытаний — он должен завершиться в конце июля-начале августа, и в первых же числах августа препарат может быть зарегистрирован. По плану, до 12 числа партии препарата должен проверить Роспотребнадзор, сообщил ТАСС Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи — разработчика вакцины. В этом случае в середине августа вакцина поступит в гражданский оборот.

Всего в настоящий момент в России проходят испытание 17 образцов вакцины от коронавируса. В итоге будут выбраны три — четыре показавших наилучшие результаты. Они и поступят в массовое производство. Но вакцинация населения, как обещал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, будет проводиться на добровольной основе.