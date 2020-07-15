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Акции дня: «Газпром» просел после закрытия реестра

Москва, 15.07.2020

Российский рынок акций завершил дневную торговую сессию ростом впервые с начала этой недели. Между тем, сильно падали акции «Газпрома» (-6,11% до 181,77 рублей за акцию). Накануне был последний день для покупуки акций для получения дивидендов (в режиме Т+2)  по итогам 2019 года. То есть в среду бумаги газового холдинга торговались уже без учета дивидендов. По данным эксперта «БКС Экспресс», средняя продолжительность закрытия дивидендного гэпа в акциях «Газпрома» за последние 14 лет составляла 59 торговых дней.
Кроме того на котировки концерна давили и плохие новости. «Газпром» опубликовал финансовый отчет по итогам первого квартала 2020 года по МСФО. Согласно документу, выручка компании сократила на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,7 трлн рублей. Причиной, в том числе, стал обвал цен на газ в Европе.  В результате валютной переоценки «Газпром» впервые за пять лет получил убыток в размере 116 млрд рублей против прибыли 536 млрд рублей за аналогичный период.
Аналитики «Промсвязьбанка» опасаются, что результаты холдинга за второй квартал могут оказаться слабее, а некоторое улучшение можно ожидать по итогам третьего квартала. Опасения разделяют и аналитики «КИТ Финанс Брокер» и рекомендуют в ближайшее время не покупать акции компании.
Индекс Мосбиржи  в среду вырос на +0,12% до 2747,91 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,20% до 1219,26 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:56 мск  составила 43,33 доллара за баррель (+1%). Российская валюта слабела – 71,013 рубля за доллар.

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