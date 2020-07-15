Apple выиграла у ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о штрафе для американской компании Apple на 13 млрд евро, который был наложен ещё в 2016 году из-за ее деятельности в Ирландии.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на официальное коммюнике Суда, сегодняшним решением отменяется обжалованное решение, так как Комиссия не смогла доказать в соответствии с необходимыми юридическими стандартами наличие преимуществ в соответствии со ст. 107 (1) Договора о функционировании ЕС (Article 107 (1) TFEU).

В суде также решили, что Еврокомиссия ошибочно объявила о том, что производитель iPhone получил особое экономическое преимущество и государственную помощь в Ирландии.

Таким образом, Суд, приняв сторону Apple и Ирландии, поставил преграду на пути крестового похода ЕС против таких гигантов США, как Amazon, Facebook и Google, зарабатывающих по всему миру, но при этом выплачивающих налоги либо дома в США, либо в льготных юрисдикциях.

Несмотря на сегодняшнее решение суда, конца тяжбы Apple против Евросоюза пока не видно конца. При этом отмечается, что решение суда ЕС обязательно будет оспорено и дойдёт до высшей судебной инстанции ЕС, что может занять минимум несколько лет.

Напомним, в 2016 году ЕК выдвинула требования к Apple возместить ирландскому правительству незаконные налоговые субсидии, так как такая помощь нарушает правила внутреннего рынка. В 2018 году компания Apple перевела сумму с процентами – 14,3 млрд евро - на специальный счёт. В настоящее время деньги продолжают находиться в ожидании исхода судебной тяжбы.