Белоруссия отменила карантин для прибывающих в страну россиян

Белорусское министерство здравоохранения отменило необходимость соблюдать 14-дневную самоизоляцию для россиян, прибывших на территорию республики. Ведомство уже исключило Россию из перечня стран, чьи граждане будут обязаны после приезда соблюдать карантин, обновление данного перечня продолжается, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в среду.

«Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация», - говорится в документе.

По данным на 15 июля в Белоруссии за все время эпидемии выявлено 65 443 инфицированных коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 174 новых диагноза. Число летальных исходов от ковида за весь период составляет 480 человек.

Наибольшее число случаев зафиксировано в США, где количество выявленных случаев превышает 3,4 миллиона. На втором месте находится Бразилия. В стране увеличивается количество новых пациентов, которых уже 1,9 миллиона человек. Третью строчку антирейтинга заняла Индия (906,8 тысячи). Россия на четвертой позиции с 739,9 тысячами заболевших. На пятом месте Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.