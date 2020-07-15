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Эксперты обнаружили старейшую уязвимость Windows

Москва, 15.07.2020

Эксперты компании Check Point обнаружили уязвимость, которая позволяет взломать сервер под управлением Windows. При этом отмечается, что эта критическая уязвимость, названая Sig Red, существует уже 17 лет, пишет издание Wired.

Узявимость приводит к удалённому исполнению кода через DNS-сервера, с помощью которого неавторизованный пользователь может получить права администратора. В результате взлома злоумышленники могут взять под контроль целые сервера, перехватывать сетевой трафик и компрометировать личные данные пользователей. Уязвимость, которая оценена по высшему баллу затрагивает операционные системы Windows Server версий 2003–2019.

В компании Microsoft уже выпустили специальное обновление базы данных, порекомендовав пользователям проести обнавление установки как можно скорее.

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