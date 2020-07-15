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Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса на организм человека

Москва, 15.07.2020

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса COVID-19 на человеческий организм.

В ходе заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции она отметила, что учёным пока неизвестны отдалённые последствия перенесенного COVID-19, особенно в тяжёлой форме, передаёт РИА Новости.

«Нужно изучить, как я уже сказала, и долгосрочное влияние перенесенной коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма», – подчеркнула Голикова.

По её словам, для этого необходимо сформировать соответствующее задание научным учреждениям, для того, чтобы они провели дополнительные исследования по данному вопросу.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 15 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 422 новых больных COVID-19.

Всего к утру 15 июля в 85 регионах страны зафиксировано 746 369 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 523 249 (+10424). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 770 человек (+156 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 628 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксирован 264 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+263), ХМАО (+251), и Алтайский край (+246)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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