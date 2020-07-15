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Инвестирование в золото и ломбардный бизнес в условиях экономического кризиса

Москва, 15.07.2020
12 августа Мосгорломбард проведет онлайн - конференцию для инвесторов. В 19 часов приглашаем действующих и будущих партнеров компании, которые заинтересованы во вложении средств в прибыльный и стабильный бизнес, принять участие в обсуждении инвестиций в золото в условиях пандемии коронавируса и финансового кризиса.
  • Инвестирование в золото и ломбардный бизнес в условиях экономического кризиса

предоставлено пресс-службой

В ситуации, когда  финансовые рынки штормит от пандемии коронавируса и спада экономики, цены на нефть находятся в неуверенной позиции, многие не только локальные, но и международные компании подсчитывают убытки и даже банкротятся, вложения в бизнес, связанный с драгоценными металлами, может стать «тихой гаванью» для инвесторов. 

На онлайн-конференции будут обсуждаться актуальные темы, среди которых:

  • стабилизационная политика Центробанка: реалии, в которых предстоит жить инвестору в ближайший год;
  • волатильность рынка драгоценных металлов;
  • особенности инвестирования в золото и ломбардный бизнес;
  • финансовые инструменты, которые являются наиболее эффективными в данный момент. Облигации vs акции – специфика и преимущества;
  • конкурентные преимущества ломбардного бизнеса;
  • инвестиции в несколько кликов: как ускорить процесс приобретения ценных бумаг с помощью современных технологий.

 

 

 

 

На конференции Мосгорломбард расскажет, каким образом компании удалось повысить ликвидность ценных бумаг. И представит стратегического партнера проекта - ведущую инвестиционную компанию «ЦЕРИХ кэпитал менеджмент» – одного из старейших и крупнейших брокеров на российском фондовом рынке. Теперь для подачи заявки и покупки/продажи облигаций не требуется договор, достаточно иметь деньги на счету и выбрать интересующие опции на сайте или в приложении "ЦЕРИХ". 

Генеральным информационным партнером конференции является один из крупнейших российских инвестиционных брокеров - компания “ФИНАМ”. 

Участие в конференции бесплатное. Заявку можно оставить по ссылке - https://conf.mosgorlombard.ru/

"Мосгорломбард" – столичная сеть ломбардов, основанная в 1924 году как государственная организация. В ХХ веке приобрела статус акционерного общества. Нынешняя команда управляет компанией с февраля 2018 года. За это время внедрена система мотивации, оптимизированы процессы, открыты новые отделения.

В настоящий момент сеть насчитывает: 23 отделения в столице и Подмосковье, свыше 8 тысяч активных заемщиков. Выручка в 2019 году составила 327 млн. рублей (+ 49,96% к предыдущему).

Компания предлагает клиентам как ломбардные займы, так и продукты, уникальные для ломбардов, но являющимися традиционными для сети уже более 70 лет. Среди предоставляемых населению услуг: займы под залог золота, серебра, электроники и бытовой техники, а также займы под залог меха и кожи. Кроме того, Мосгорломбард осуществляет сезонное хранение меха, а так же клиентом сети доступна скупка золота и серебра (партнерский проект).

Компания первой на отечественном рынке ввела в эксплуатацию роботизированного аппарата для оценки золотых изделий - Custody Bot. Он способен распознать вес и пробу изделия и, исходя из этих параметров, предложить клиенту сумму оценки. Благодаря устройству ломбард сможет сэкономить на аренде и ФОТ до 2 млн рублей в год.

В рамках реализации инвестиционной стратегии компании, 24 марта 2020 года состоялся выпуск облигационного займа. Коммерческие облигации имеют доходность 16% годовых с ежемесячной выплатой купона. Погашение состоится в феврале 2023 года. Объем эмиссии по закрытой подписке - 200 млн рублей. 27 апреля 2020 на сайте Национального расчетного депозитария была опубликована информация, свидетельствующая о успешном завершении размещения эмиссии.

Сейчас «Мосгорломбард» ведет подготовку к публичному размещению акций сети на бирже в конце 2021 года начале 2022 года.

В планах компании: привлечь за 3 года 4 млрд. рублей и в 10 раз увеличить бизнес, одновременно трансформируя его в цифровой финтех-проект. Полученные инвестиции будут использованы для покупки более 200 ломбардов в Москве.

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