Курс доллара: лучший прогнозист рассказал, что будет с рублем

Вечером во вторник рубль продолжил умеренно дешеветь к доллару и евро в условиях уменьшения спроса на рисковые активы.

К закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 71,08 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. Ещё более мощно укрепилась единая валюта ЕС, которая за сутки прибавила 55,5 коп. и торговалась вечером по 81,06 руб.

Таким образом, накануне нацвалюта подешевела к доллару и евро из-за очередного снижения аппетитов инвесторов к риску, который возобновился на новостях об ускорении темпов роста распространения эпидемии коронавируса в мире и на фоне обострением отношений между Вашингтоном и Пекином.

При этом более существенный рост евро связан с укреплением валюты Евросоюза на глобальном рынке. Так, по состоянию на 18:25 мск курс евро к доллару рос до 1,1398 долл. с уровня предыдущего закрытия в 1,134 долл. за евро.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,21%, до 92,26 пункта.

Прогнозы по курсу доллара

Как заявил Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА», негатив для рубля вчера шёл сразу по нескольким направлениям.

«Это и опасность второй волны COVID-19, и очередное обострение ситуации между США и КНР, и риск антироссийских санкций со стороны Запада, и военный конфликт на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, есть отрицательные для рубля и внутренние моменты. Речь идёт об увеличении дефицита бюджета до почти 550 млрд руб. против 286 млрд руб. месяцем раньше».

По мнению, эксперта, если это будет покрываться за счёт заимствований на российском рынке, то заметно повысится волатильности в сегменте ОФЗ, что окажет, мягко говоря, плохое влияние на курс нацвалюты».

«В краткосрочной же перспективе рубль продолжит умеренно снижаться к доллару и более стремительно падать к евро. Наш прогноз – до конца недели российская валюта в паре с долларом будет торговаться в коридоре 71,00-71,50, а в паре с евро – в диапазоне 81,00-82,00», – отметил Хомяков.

Между тем, Войцех Мазуркевич – стратег Santander Bank Polska SA, который по версии Bloomberg является автором самых точных прогнозов по рублю во II квартале этого года – считает, что рубль во второй части лета продемонстрирует рост.

«Если мировые цены на «чёрное золото» будут находится в районе 40 долл. за баррель или выше, то российская валюта покажет опережающую динамику по отношению к валютам стран-импортеров, таким как индийская рупия и турецкая лира», – подчеркнул Мазуркевич.

Кроме того, аналитик полагает, что этот рост станет самым сильным среди всех валют ЕМ.

«Так как реальные ставки в России в последнее время снижались, но они при этом остались всё равно положительными, это означает, что рубль сможет обогнать другие валюты ЕМ, так как в большинстве развивающихся стран ставки уже упали до нуля и ниже», – пояснил эксперт.

Более того, стратег Santander Bank Polska SA предположил, что курс российской валюты вообще может вернуться к докоронавирусному уровню.

«Это всё реально, но здесь надо делать оговорку – осенью курс рубля пойдёт вниз из-за выборов в США и отложенных последствий карантинных мер, которые ранее вводились из-за COVID-19», – рассказал Мазуркевич.

Он пояснил, что медленные темпы экономического роста в условиях низких ставок и роста мирового долга станут существенной проблемой для развивающихся стран и для курса их национальных валют.

Ещё одним отрицательным моментом, по мнению аналитика, станет глобальное укрепление доллара на Forex.

«Естественно рубль не сможет остаться в стороне от всего этого. Поэтому после краткосрочного ралли вверх, которое ожидается во второй половине лета, осенью рубль, вероятнее всего, начнёт отыграть назад к текущим уровням или ниже, закончив 2020 год в паре с долларом на отметке в 75,00 руб.», – резюмировал стратег польского банка.