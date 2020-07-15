Цены на нефть перешли к росту после падения накануне

Котировки на сентябрь на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,77%, достигнув отметки $43,05 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,7% $40,38 за баррель. Отмечается, что после снижения из-за опасения спада спроса на сырье цены перешли к коррекционному росту. Опасения участников рынка были вызваны информацией о возможном закрытии в Калифорнии общественных учреждений, также кинотеатров, выставок, музеев из-за распространения коронавирусной инфекции.

Накануне перед закрытием торгов был опубликован доклад ОПЕК, в котором сообщалось, что мировая нефтедобыча упала на 12,76 миллиона баррелей в сутки, что выражается в годовом исчислении до 86,29 миллиона баррелей в сутки. В общей сложности в 2020 году ожидается падение спроса на нефть на 8,9 миллиона баррелей в сутки, что меньше предыдущего прогноза на 0,1 миллиона баррелей в сутки. В документе говорится, что в будущем году можно ожидать рекордного спроса в 7 миллионов баррелей в сутки.

Ранее аналитик AxiCorp Стивен Иннс поделился мнением на счет того, что июль для нефтяного рынка станет одним из самых сложных месяцев за период ограничений, связанных с пандемией.

«Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос», - отметил эксперт. Сообщалось, что из-за распространения коронавируса ограничения ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии.