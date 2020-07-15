Обновлена мировая статистика за сутки по заболевшим коронавирусом

Как сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, к утру 15 июля заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 13,29 миллиона человек в 188 странах.

По уточненным данным всего за все время пандемии заразилось коронавирусом 13 290 153 человека. Суточный прирост на утро 15 июля составил около 220 тысяч. За весь период распространения COVID-19 число летальных исходов составило 577 980, более 7,3 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее число случаев зафиксировано в США, где количество выявленных случаев превышает 3,4 миллиона. На втором месте находится Бразилия. В стране увеличивается количество новых пациентов, которых уже 1,9 миллиона человек. Третью строчку антирейтинга заняла Индия (906,8 тысячи). Россия на четвертой позиции с 739,9 тысячами заболевших. На пятом месте Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Наибольшее число безвозвратных потерь, связанных с коронавирусом, зафиксировано в США (136 466). Самая высокий показатель летальных исходов выявлен в странах Европы, наиболее пострадавших от коронавируса, - более 10%.

В России по последним данным выявлено 6 248 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает опрештаб. 24,5% новых пациентов не имели клинического проявления болезни. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 739 947 случаев коронавирусной инфекции.