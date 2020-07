Особенности поступления 2020

Как, когда, куда?

14 июля врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о первых результатах ЕГЭ, которые прошли 3 июля. По результатам двух из трех экзаменов средний балл вырос, как и число работ с высокими оценками.

На ЕГЭ по литературе средний балл вырос на 2,9 балла, так же — и на ЕГЭ по географии. А вот по информатике средний балл остался практически на том же уровне, правда, выросло число сдававших этот экзамен.

И без того волнительный процесс сдачи ЕГЭ и последующего поступления в этом году затруднен пандемией. Однако, оказалось, что благодаря коронавирусу поступить в вуз теперь даже легче. Абитуриентов будет ждать непривычный дистанционный формат, значительно упрощающий подачу документов. А увеличение числа бюджетных мест и сроков приемной комиссии позволит поступающим волноваться еще меньше.

ЕГЭ 2020 пришлось перенести на месяц, соответственно и результаты следует ожидать позже, но для удобства поступающих документы можно подать до объявления официальных итогов экзаменов. 15 июня глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков подписал указ об особенностях поступления и датах приемной комиссии. Согласно указу вузы открывают свои электронные двери 20 июня. Закончится подача документов 18 августа, когда все школьники сдадут ЕГЭ.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев зявил, что результаты экзаменов будут объявлены не позднее 15 августа, поэтому у абитуриентов будет еще как минимум три дня, чтобы поменять свое решение в случае неожиданных для них результатов ЕГЭ. 22 и 23 августа пройдет прием согласий на зачисление поступивших в «первую волну». 24 и 25 августа будут приниматься согласия тех, кто не прошел по баллам в первом этапе поступления. Кроме этого, если после первого и второго этапов бюджетные места еще останутся, то вуз должен будет объявить о дополнительном наборе не позднее 15 сентября.

Нововведения не будут распространяться при поступлении в вузы, осуществляющих подготовку профессиональных кадров в интересах обороны и безопасности государства, а также обеспечения законности и правопорядка.

В некоторых регионах, где эпидемиологическая обстановка более благоприятна, документы можно будет подать лично, как и раньше. Но почти все вузы позаботились о том, чтобы документы можно было подать онлайн. На сайт вуза нужно просто загрузить отсканированные паспорт, аттестат и заявление, а результаты ЕГЭ загрузятся в общую систему уже после объявления результатов.

Процесс подачи документов заметно упростился и тем, что теперь оригинал аттестата можно будет принести в начале учебного года. Такое изменение снижает риски не поступить: раньше абитуриенты могли подать оригинал в вуз и не пройти туда по баллам, а в менее престижный вуз аттестат отнести они не успевали, так как место забирал кто-то с оригиналом. Теперь для поступления требуется лишь подписать согласие о зачислении, также онлайн.

Помимо этого, на базе сайта Госуслуг начал работать новый пилотный проект «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволит загрузить все необходимые документы на одну платформу и не заполнять анкеты во всех вузах отдельно. Правда, участвовать в проекте будут далеко не все высшие учебные заведения. В списке из 54 вузов самыми громкими именами стали петербургский Политех, МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова. Проект пока что пробный, поэтому большинство вузов решили проводить набор студентов на своих собственных платформах.

Учитесь бюджетно

Большие надежды в выпускников вселяет увеличение числа бюджетных мест. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в этом году их станет больше на 30 тысяч. Основная часть дополнительных мест будет распределена между региональными вузами, хотя какая-то часть уйдет и в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

О том, что количество мест, спонсируемых государством, нужно увеличить, Владимир Путин заявил еще в январе, а 21 мая попросил в срочном порядке расширить бюджетные места уже этим летом. «В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования», — объяснил президент.

В случае с платным обучением, Владимир Путин попросил вузы не поднимать цены в такой сложный для страны период. Руководителей вузов он призвал рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой, и предлагать механизмы поддержки.

Самое большое количество дополнительных бюджетных мест появится на направлении IT. Во время визита в Татарстан 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как правительство планирует развивать российскую IT сферу. К 2024 году число обучающихся в сфере IT должно вырасти с 50 тыс. до 120 тыс. В 12-15 университетах часть студентов будут учиться на этом направлении по международным программам, большинство из которых будет напрямую спонсировано государством.

Однако с увеличением количества бюджетных мест вырастет и число олимпиадников, поступающих в вузы по льготным условиям. На брифинге 17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году проводить не будут из-за пандемии. Он объяснил, что все ученики, у которых получилось дойти до регионального этапа олимпиады и набрать требуемые баллы на ЕГЭ, признаны призерами.

Льготой в 2020 году сможет воспользоваться 1261 выпускник школы, что на 239 человек больше, чем в прошлом. Олимпиадники скорее всего займут бюджетные места в лидирующих вузах страны, но для большинства поступающих изменение пройдет незаметно, ведь дополнительных бюджетных мест теперь, напомним, больше на тридцать тысяч.