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Открыта регистрация на Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020»

Москва, 15.07.2020
Куда поехать отдыхать в этом году? Какие есть новые интересные направления и инструменты для развития внутреннего туризма? Откроют ли в этом году границы? Как сэкономить на путешествиях?
  • Открыта регистрация на Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020»

предоставлено пресс-службой

На эти вопросы 17 июля ответят на бесплатном онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020», организованном Корпорацией «Синергия» при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития России в партнёрстве с Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства.

В рамках форума будет представлен туристический потенциал российских регионов по 5 направлениям:

– культурно-познавательный туризм;

– активно-спортивный отдых;

– оздоровительный туризм;

– гастрономический туризм;

– пляжный и семейный отдых.

Цель форума – помочь миллионам жителей страны открыть для себя путешествия по России в 2020 году, показать все возможности внутрироссийского туризма, а также поддержать туркомпании и объединить усилия для развития отрасли. Среди спикеров мероприятия – опытные путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и турпроектов.

Участники предложат путешественникам новые форматы отдыха, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров, представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров, а также расскажут о способах привлечения инвестиций в турлокации.

Культурно-познавательный туризм презентуют такие регионы, как Нижний Новгород и Волгоград. Карелия, Алтай и Камчатка рады будут приветствовать любителей активно-спортивного отдыха. Калининградская область и Дагестан наравне с Краснодарским краем и Крымом включат в себя почти весь пляжный и семейный отдых России. Казань и курорты Кавказа – оздоровительный туризм. Ну а на Байкале и Сахалине участники форума смогут насладиться гастрономическим туризмом.

«Мы вместе с экспертами, представителями туристического бизнеса расскажем, где можно доступно и интересно отдохнуть в нашей стране, поделимся актуальной информацией и полезными советами.

Ростуризм совместно с Министерством транспорта, туроператорами и регионами уже запустили десятки доступных предложений по новым направлениям, а также дополнительные авиарейсы на уже популярные курорты. И варианты этих предложений будут расширяться на протяжении летнего и осеннего периодов. Конечно же, в нашей стране предстоит ещё очень многое сделать, в том числе в части туристической инфраструктуры и качества сервиса, но уже сейчас в России есть много возможностей для того, чтобы это лето стало особенным для каждого из нас»», – заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова (@doguzova_zv)

«Россия обладает уникальным культурным наследием, гастрономическим потенциалом, местами для активного, спортивного и оздоровительного отдыха. В рамках форума «Россия: Туризм-2020» мы хотим рассказать об этом многообразии, открыть новые туристические маршруты для миллионов россиян. А для регионов, туроператоров и предпринимателей форум станет одним из драйверов роста, позволит сформировать новые туристические потоки», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Трансляция форума будет доступна на платформе Synergy.Online на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация. Программа форума будет опубликована в разделе платформы «Программа» за несколько дней до мероприятия.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке: https://synergy.online/lp/turizm/

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