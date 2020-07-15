Прогноз погоды до конца лета: россиянам приготовили неприятную новость

Лето в России как-то не задалось с самого начала. Июнь 2020 запомнился жителям центральных и южных регионов страны повышенным температурным фоном и проливными дождями. На северо-западе РФ шёл мокрый снег и град, а Сибирь и Дальний Восток накрывал 40-градусный зной.

Июль 2020 в своём дебюте сначала порадовал комфортной солнечной погодой, потом удивил аномальной жарой, а сейчас пугает осенними показателями температуры, обильными осадками, шквалистыми ветрами и даже смерчем.

Но, судя по всему, это только начало. Синоптики приготовили для россиян неприятную новость. По их данным, привычная для лета погода, скорее всего, нам уже «не светит». При этом, как пояснили специалисты, тропические ливни в Европейской России и 35-40-градусный зной в её азиатской части – это последствия глобального изменения климата. Так что до конца лета 2020 нас всех ждут затяжные ливни, грозы, град, стремительное повышение температуры и такое же резкое похолодание.

Погода в Москве до конца лета 2020. Прогноз синоптиков

Например, в Москве наблюдается сейчас осенняя погода – минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах города опускались до плюс 12, а по области – до плюс 9-10. Понижение температуры воздуха сопровождалось сильными ливнями, которые начались ещё накануне.

Так, в черте города, согласно данным метеорологов, самые мощные дожди были на юге столицы. В МГУ выпало 20 мм осадков, в районе Измайлово – 10 мм, в Тушино – 9 мм, на ВДНХ – 7 мм.

В Московской области рекордные осадки наблюдались на севере и северо-западе. В частности, в Клину за ночь выпало 33 мм, в Волоколамске – 36 мм. Таким образом, здесь месячная норма осадков была превышена более чем в 2 раза.

Пасмурная, дождливая погода будет держаться в регионе, как минимум до субботы, 18 июля. При этом самым холодным днём этой недели станет четверг, 16 июля, когда градусники даже днём будут показывать всего плюс 15-16. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, климатическую обстановку в Москве формирует ложбина низкого атмосферного давления, что для середины лета всё-таки очень необычно.

При этом такая погода будет с небольшими перерывами держаться в Москве и Подмосковья до конца июля. Зато в самом начале последнего календарного месяца лета 2020, согласно предварительному прогнозу синоптиков, дожди и прохладная погода резко сменится на плюс 30-32. После 15 августа в Москве и области начнутся температурные качели – воздух в отдельные сутки будет прогреваться до плюс 20-25, а затем остывать до плюс 12-15.

В 20-х числа в регионе в очередной раз зарядят дожди, усилится ветер, а столбики термометров станут опускаться до плюс 15-17 днём и до 10-12 градусов выше нуля ночью.

Прогноз погоды до конца лета 2020 на Урале

Пока в Москве и других центральных регионах страны бушует непогода, а местные жители в срочном порядке меняют майки и панами, на утеплённые куртки и дождевики, Урал продолжает изнывать от палящего солнца и удушающего зноя.

Так, в Свердловской и Челябинской областях до конца этой недели под влиянием антициклонического атмосферного фронта погодные градусники покажут плюс 35-40. Чуть «прохладнее» в Тюменской и Курганской областях – здесь воздух до воскресенья, 19 июля станет прогреваться до плюс 30-35.

Впрочем, такая погода всё-таки будет держаться на Урале не очень долго. И если на следующей неделе всё ещё жарковато – плюс 25-27, то в последние дни июля начнётся затяжное похолодание, а уже в начале августа 2020 климатическое лето здесь закончится. В светлое время суток, по прогнозу синоптиков, столбики термометров станут опускаться до плюс 14-15, после полуночи – до плюс 8-10. Кроме того возможны обильные продолжительные осадки, грозы и шквалистый ветер.

Погода в Сибири до конца лета 2020

Аномально жарко, согласно данным метеорологов, будет в ближайшие дни в регионах Сибири. В частности, жуткий зной ждёт Алтайский край, Хакасию, Тыву, а также Томскую, Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Как объяснили в Западно-Сибирском и Обь-Иртышском Управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с четверга, 16 июля в регионах юго-востока Западной Сибири климатическую обстановку будет формировать обширный антициклон. Под его влиянием температурный фон, как минимум до понедельника, 20 июля здесь станет держаться на показателях плюс 30-33

При этом Омскую область повышенный температурный фон уже накрыл. Сегодня днём в некоторых районах региона было плюс 35-37. По данным метеорологов, такая непростая погода ещё и в сопровождении ветра до 17 метров в секунду уже привела к появлению суховеев – горячего ветра, который может нанести серьёзный ущерб не только посевам, но и здоровью метеозависимых людей.

В последней декаде июля жара начнёт отступать и в Сибири. Она сменится резким снижением температуры до плюс 18-20, обильными и продолжительными осадки, которые будут сопровождать раскатистые грозы.

В начале августа лето примерно на 10-12 дней вернётся в сибирские регионы. После чего небесные хляби разверзнутся и на территорию Сибири до конца последнего месяца лета выльется месячная норма осадков.