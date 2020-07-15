Вход/Регистрация Подписка

Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

Москва, 15.07.2020
  • Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

ТАСС

Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации. Уточняется, что иммунный ответ возник на ранней стадии исследования, после первого введения препарата были выявлены антитела. Через четыре недели потребовалось повторное вакцинирование, после чего возник сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

По словам руководителя Moderna Стефана Банселя, результаты вселяю надежду и являются «важным шагом вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19».

Побочными эффектами, которые наблюдались у добровольцев были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной форме.

Уточняется, что для проведения исследования были отобраны 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Им ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

27 июля Moderna рассчитывает начать масштабное исследование вакцины с привлечением 30 тыс. участников в 87 местах. Компания уточняет, что первой группе добровольцев будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, после этого будет произведена ревакцинация на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Вторая волна карантина
  2. Россия построит свой участок автотрассы «Европа — Западный Китай» к 2024 году
    На совещании по строительству международного транспортного коридора, которое провел в ОЭЗ «Алабуга» премьер-министр Михаил Мишустин, были обозначены реперные точки амбициозного проекта. Доехать до Казани из Москвы за 6,5 часов станет возможным уже через 4 года
  3. Рынки пошли вверх на фоне успешных испытаний вакцины от COVID-19
    Новости о вакцине «взбодрили» инвесторов несмотря на то, что испытания находятся еще на ранней стадии и что общая ситуация с коронавирусом COVID-19 на планете не внушает особого оптимизма
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама