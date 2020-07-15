Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ

Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации. Уточняется, что иммунный ответ возник на ранней стадии исследования, после первого введения препарата были выявлены антитела. Через четыре недели потребовалось повторное вакцинирование, после чего возник сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

По словам руководителя Moderna Стефана Банселя, результаты вселяю надежду и являются «важным шагом вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19».

Побочными эффектами, которые наблюдались у добровольцев были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной форме.

Уточняется, что для проведения исследования были отобраны 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Им ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

27 июля Moderna рассчитывает начать масштабное исследование вакцины с привлечением 30 тыс. участников в 87 местах. Компания уточняет, что первой группе добровольцев будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, после этого будет произведена ревакцинация на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.