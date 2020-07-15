Российские туристы массово бросились искать авиабилеты в Турцию

Согласно данным сервиса для путешественников Aviasales, за последние часы резко возросли запросы на авиабилеты в Турцию.

Количество соответствующих поисковых запросов резко выросло (в четыре раза по сравнению со вчерашним днём) сразу после того, как появилась информация о скором возобновлении авиасообщения с этой страной. В частности, россиян интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум, передаёт Lenta.ru.

При этом прямых перелетов в Турцию пока нет, а представители сервиса предупредили, что перед бронированием перелётов необходимо внимательно изучить последние данные на сайтах посольств и авиакомпаний, так как в случае отмены рейса сдать купленный билет и вернуть потраченные деньги будет сложно.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения, начиная с 15 июля.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

В авиаотрасли рассказали, что на 15 июля были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, однако об их итогах пока неизвестно.