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Российские ученые получили антитела, которые нейтрализуют коронавирус

Москва, 15.07.2020
  • Российские ученые получили антитела, которые нейтрализуют коронавирус

Из открытых источников

Антитела, которые нейтрализуют коронавирус, впервые были получены в лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии РАН города Новосибирска, передает ТАСС, ссылаясь на заявление ответственного секретаря рабочей группы по борьбе коронавирусом Ольги Дороховой.

Для получения действующих антител к коронавирусу ученые применили образцы крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Также была использована уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов – клеток крови, ответственных за иммунитет.

В ходе исследований выяснилось, что полученные антитела обладают способностью блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2, в результате предотвращается проникновение вируса в клетки-мишени.

Продолжение работы позволит ученым создать уникальные средства лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Помимо этого, результаты исследования помогут лучше изучить особенности защитной реакции организма, а также помогут усовершенствовать препарат для вакцинации от COVID-19.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что существуют определенные категории людей, для которых коронавирус не страшен или несет в себе минимальные риски. По его словам, в первую очередь к тем, кому COVID-19 практически не страшен относятся люди с сильным врожденным иммунитетом.

Ко второй категории относятся люди, которые переболели сезонными коронавирусами, что позволило сохранить в их организме сильные антитела.

К третье категории людей, которые имеют высокие шансы перенести коронавирус в легкой форме или не заболеть им совсем, являются обладатели сильного организма, не склонного к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям,

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