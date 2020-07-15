Россиянам предлагаю привыкнуть к маскам навсегда

Гражданам России предлагается взять в привычку ношение масок не только в период пандемии коронавируса, но и во время сезонных эпидемии гриппа и ОРВИ. По мнению специалистов россияне должны привыкнуть к медицинским маскам, которые помогают снизить заболеваемость во время распространения респираторных заболеваний. В России сохраняется риск подхватить вирус практически круглый год, значит и ношение масок должно быть постоянным, заявила глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она подчеркнула, что ношение средств индивидуальной защиты препятствует распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В частности, осенью нужно стараться в общественных местах надевать маску, считает она.

С 13 июля в Москве отменено обязательное ношение масок и перчаток на улицах города, однако, сохраняется необходимость носить средства защиты в общественных местах и магазинах.

Специалисты ВОЗ заявили, что носить маски и перчатки необходимо везде, где нет возможности обеспечить необходимую дистанцию. До этого организация выступала за то, чтобы средства защиты были только у людей с положительным результатом теста на ковид.