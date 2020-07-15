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Рынки пошли вверх на фоне успешных испытаний вакцины от COVID-19

Москва, 15.07.2020
#Фондовый рынок
#Экономика
  • Рынки пошли вверх на фоне успешных испытаний вакцины от COVID-19

AP/TASS

Как положено, оптимистичный тон среде задала Азия, проснувшаяся и приступившая к работе значительно раньше Европы и Америки. Индекс MSCI вырос на 1,2% и подобрался вплотную к пятимесячному пику, Nikkei прибавил 1,5%. Скромнее отреагировал на новости об обещающих испытаниях вакцины, разработанной компанией Moderna Inc, китайский рынок. Так, индекс голубых фишек CSI300 подрос всего на 0,3%.

Ход испытаний на 45 добровольцах вакцины Moderna спровоцировал рост интереса к рисковым активам накануне и на американских площадках: Dow Jones – на 2%, S&P 500 – 1,34%, Nasdaq – 0,94%.

Новости о вакцине «взбодрили» инвесторов несмотря на то, что испытания находятся еще на ранней стадии и что общая ситуация с коронавирусом COVID-19 на планете не внушает особого оптимизма. Так же, как не внушает оптимизма рост напряженности в отношениях между США и КНР, которые ухудшаются буквально с каждым днем.

Здесь, очевидно, сыграл эффект положительной новости в трудные времена. Оптимисты считают, что удаление из уравнения, описывающего нынешнюю обстановку, одного из членов – в данном случае коронавируса при помощи вакцины – может способствовать ускорению восстановления глобальной экономики.

На новости об испытаниях вакцины компанией Moderna обратили внимание и в Старом Свете. Курс евро по отношению к доллару поднялся до 1,1423, самому высокому за четыре последних месяца. До годового рекорда 1,1495 осталось совсем немного.

Укреплению евро помогли и надежды на то, что на открывающемся в предстоящую пятницу саммите ЕС буде достигнута договоренность по созданию фонда восстановления, который ослабит последствия пандемии и поможет Европе быстрее вернуться на «довирусные» позиции.

В то время, как иена отреагировала на хорошие новости о вакцине слабо – выросла со 106,635 за доллар до 107,27, австралийский доллар, всегда интересующийся рисковыми активами, подорожал к американскому «коллеге» на 0,5% до 1,43.

Сильнее всех, как нетрудно догадаться, отреагировали на новости о вакцине Moderna акции этой биотехнической компании. Они взлетели на 17%. Всего же акции Moderna за первые шесть месяцев 2020 года выросли в четыре раза.

О ходе испытаний сообщил журнал New England Journal of Medicine. Вакцинация двумя дозами экспериментальной вакцины вызвала желаемый иммунный эффект у всех 45 добровольцах, участвующих в испытаниях. Кстати, численность группы испытуемых выросла по сравнению с предварительными испытаниями в мае, после которых Moderna оказалась в лидирующей группе компаний в гонке за вакциной от коронавируса.

В ходе испытаний не выявлены серьезные побочные эффекты, кроме средней силы головных болей и усталости.

Третья фаза испытаний начнется уже в июле. Она должна будет продемонстрировать способность экспериментальной вакцины Moderna значительно уменьшить риск заражения COVID-19, говорится в заявлении компании.

Moderna готова изготавливать в 2021 году от полумиллиарда до миллиарда доз вакцины в год. Компания на прошлой неделе подписала еще одно соглашение на поставки вакцины, в этот раз с испанской фирмой Laboratorios Farmacéuticos Rovi.

Осторожный оптимизм довольно быстрого появления (в конце текущего – начале 2021 года) на прилавках аптек надежной вакцины против коронавируса высказал и главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи.

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