Напряженность между США и Китаем стремительно нарастает

В начавшемся всерьез (торговая война уже не в счет) в этом году противостоянии между Вашингтоном и Пекином прозвучали новые залпы. США приняли санкции в отношении китайских чиновников, виновных (по мнению Вашингтона) в притеснении уйгуров и введении закона о безопасности Гонконга. Китай ответил аналогичными санкциями против нескольких американских законодателей и высокопоставленных чиновников. Президент Трамп подписал жесткий закон об отмене преференций для Гонконга в связи с фактическим лишением его Пекином автономного статуса. Пекин заявил о подготовке пропорционального ответа, который, можно не сомневаться, последует в самом ближайшем будущем.

Торговая война между США и КНР, больно ударившая по глобальной экономике в прошлом году, сейчас, как и предсказывали пессимисты, уже кажется цветочками по сравнению с потенциальными ягодками. В этом году напряженность в отношениях между двумя главными экономиками планеты резко возросла. Страсти кипят, взаимные обвинения и упреки сыплются, как из рога изобилия. Все гадают, какими будут следующие удары сторон и, что больше всего всех беспокоит, не перерастет незаметно сформировавшаяся на фоне пандемии холодная война между Америкой и Китаем в настоящую войну. Полномасштабный военный конфликт между США и КНР может вспыхнуть в любой момент в самой горячей сейчас точке мирового океана – Южно-Китайском море (ЮКМ), на которое у Пекина очень большие территориальные претензии и которое Вашингтон, по своему обыкновению, готов защищать от агрессии «зарвавшейся Поднебесной». Накануне на Китай с обвинениями в агрессии в ЮКМ обрушился глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео. Затем туда зашел очередной корабль ВМС США для «защиты свободы судоходства», как объясняют в Пентагоне и Госдепе США подобные провокационные демарши американских военных, способные привести к вооруженному конфликту с китайской стороной.

Как будут развиваться дальше события в противостоянии Америки и Китая, предсказать трудно. Ясно одно, что до президентских выборов, одной из главных причин для его обострения, оно будет развиваться по нарастающей. Вне зависимости от результатов выборов, можно смело прогнозировать, что после ноября напряженность начнет спадать, потому что такая ситуация не выгодна никому, включая, в первую очередь, самих участников противостояния.

Следующие три с половиной месяца стороны, очевидно, будут продолжать обмениваться ударами. Следует отметить, что, как обычно, Америка нападает, а Китай защищается и лишь отвечает ударом на удар.

Поводы для дальнейшего обострения отношений даже не нужно искать, потому что их и так достаточно. Взять, к примеру, еще более острую, чем торговая, технологическую войну между Вашингтоном и Пекином, в которой, к слову, американцы буквально вчера набрали еще одно очко. Лондон на 180 градусов изменил позицию по китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и под предлогом угрозы национальной безопасности запретил ему участвовать в создании сетей 5G на территории Соединенного Королевства. Напомним, судьба сетей 5G и Huawei, общепризнанного мирового лидера в этой самой современной и очень перспективной и прибыльной сфере, является одним из главных сражений в технологической войне между двумя странами.

Еще больше «горячих» точек в отношениях между США и КНР в геополитике. Вашингтон в любой момент может, например, резко усилить накал борьбы при помощи продажи Тайваню новейших систем вооружения. Хорошо известно, что Тайвань – так сказать, «ахиллесова» пята Поднебесной, которая считает мятежный остров отколовшейся провинцией и в любой момент готова попытаться вернуть его военным путем.

Вашингтон более-менее успешно окружил Китай своими как давними союзниками: Япония, Южная Корея, Австралия, страны ЮКМ, так и ситуативными. Наиболее заметен из последних – Индия, у которой территориальные споры с Китаем в Гималаях.

Пекин, конечно, не сидит, сложа руки. Ему, к примеру, удалось переманить на свою сторону Пакистан, который много лет был верным союзником Вашингтона в Южной Азии, и сделать его противовесом Индии. К тому же, очевидно, в ближайшем будущем будет пописан очень большой договор о сотрудничестве между Китаем и Ираном, в том числе и в военной сфере, который, естественно, будет иметь ярко выраженный антиамериканский акцент.