США введут новые санкции против «Северного потока-2»

Американская администрация намерена ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», рассказал глава Госдепа Майк Помпео. Он подчеркнул, что санкции являются своего рода ультиматумом участникам проекта.

«Это означает прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», - рассказал он на брифинге в Госдепартаменте. Госсекретарь уточнил, что речь идет о мерах, которые предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Меры коснутся проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Однако заявление Помпео не означает, что санкции будут введены немедленно, сообщает The Wall Street Journal. Издание уточняет, что это скорее начало обсуждения нового пакета ограничительных мер.

«Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу», - говорится в статье.

Подобные заявления по сути отменяют решения предшественника Помпео на посту главы Госдепа - Рекса Тиллерсона, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер, пишет СМИ. Уточняется, что новое решение правительства США означает, что в рамках указанного закона санкции могут быть введены против физических лиц, которые инвестируют в проект от $1 млн, либо предоставляют технологии или услуги, необходимые для реализации российских трубопроводов.

Помпео также подчеркнул, что США всегда готовы поставлять в Европу энергоресурсы, а проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» перекрывают транзит газа через украинскую территорию.