В России за сутки выявлено 6422 новых случая коронавируса

В России 6422 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб. Число летальных исходов за сутки составило 156 пациентов.

«В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6422 в 85 регионах, из них 1708 (26,6%) не имели клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба. В общей сложности в стране выявлено 746 369 случаев заражения. Успешно перебороли инфекцию 523 249 пациентов, общее число летальных исходов за все время эпидемии достигло 11 770 человек. Общее количество активных случаев в стране составляет 211 350.

Наибольшее число случаев зафиксировано в США, где количество выявленных случаев превышает 3,4 миллиона. На втором месте находится Бразилия. В стране увеличивается количество новых пациентов, которых уже 1,9 миллиона человек. Третью строчку антирейтинга заняла Индия (906,8 тысячи). Россия на четвертой позиции с 739,9 тысячами заболевших. На пятом месте Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число новых пациентов зарегистрировано в Москве – 628 за истекшие сутки. Умерло в столице 29 человек, выписаны из московских больниц 1844. На втором месте Санкт-Петербург, 264 новых случая, далее следует Свердловская область (+263). В пятерке Ханты-Мансийский АО (+251) и Алтайский край (+246). Следом идут Нижегородская область (+229) и Ямало-Ненецкий АО (+202).

В Иркутской области 190 новых больных, в Подмосковье за истекшие сутки выявлено 173 инфицированных. Замыкает десятку регионов РФ с наибольшим распространение коронавируса Красноярский край – 133 новых диагноза.