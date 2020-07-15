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Турция и Россия возобновляют авиасообщение с 15 июля

Москва, 15.07.2020
  • Турция и Россия возобновляют авиасообщение с 15 июля

Из открытых источников

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения, начиная с 15 июля, сообщает Анатолийское агентство новостей.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

В авиаотрасли рассказал, что на 15 июля были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, однако об их итогах пока неизвестно, рассказал «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.  

Однако на сайтах бронирования пока нет билетов на перелеты на 15 июля на рейсы в Турцию и обратно.

О намерениях возобновить авиасообщение между странами, начиная с 15 июля рассказал посол Турции в РФ Мехмет Самсар еще в конце июня текущего года, однако, тогда он сообщил, что Анкара ждет ответного шага со стороны России.

Ранее в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о необходимости, как можно быстрее возобновить международные авиаперевозки и назвать конкретную дату начала полетов за рубеж. Ранее с аналогичную просьбу Савельев озвучивал на встрече с президентом Владимиром Путиным. В противном случае, крупнейшие российские авиакомпании могут потерять «исторические слоты».

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