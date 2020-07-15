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В России могут возникнуть перебои с поставкой лекарств

Москва, 15.07.2020
  • В России могут возникнуть перебои с поставкой лекарств

Из открытых источников

Из-за новых правил, которые разрешают продажу лекарственных препаратов без маркировки, в России могут возникнуть проблемы с обеспечением граждан лекарствами уже через несколько месяцев, пишут «Известия», ссылаясь на подсчеты участников рынка.

Это связано с тем, что с 1 июля до 1 октября медикаменты без маркировки вводить в оборот можно только при получении разрешения межведомственной комиссии, которая еще не была организована. Также не готовы подзаконные акты, говорится в материале.

В этой связи к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой изменить регулирование оборота немаркированных лекарств обратилось сразу несколько ассоциаций производителей медикаментов. Профильные объединения призывают вернуть уведомительный порядок, позволяющий не дожидаться разрешения на продажу лекарств от комиссии. Сам порядок ввода в оборот медикаментов, который введен, они называют «неоправданно громоздким, технически сложно реализуемым, коррупционноемким и забюрократизированным».

По мнению главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, запаса лекарственных препаратов хватит на четыре месяца, а с дефицитом тех или иных лекарств россияне могут столкнуться уже через два три месяца.

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