В Сбербанке снизили первоначальный взнос по ипотеке

В Сбербанке объявили о снижении первоначального взноса по ипотеке как для зарплатных клиентов, так и для тех, то не может подтвердить наличие дохода и занятости.

Как передаёт РБК со ссылкой на сообщение крупнейшей кредитной организации страны,

для участников зарплатных проектов Сбербанка минимальный первоначальный взнос снижен до 10% вместо действующих сейчас 15% от стоимости недвижимости. При этом для тех клиентов, которые не могут подтвердить занятость взнос упал с 50% до 30%.

В Сбербанке пояснили, что речь идёт об ипотечных кредитах, которые выдаются для приобретения готового и строящегося жилья. Однако это не касается госпрограмм, а также военной ипотеки и кредитов на загородную недвижимость.

Напомним, в начале июля стало известно, что Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке на 0,5 п.п. Таким образом, минимальная ставка на приобретение готового жилья в кредит составляет теперь 7,3% годовых. Такая ставка формируется с учётом специальных условий при покупке недвижимости с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка и при регистрации сделки в электронном виде. Тем самым, скидка за электронную регистрацию составляет 0,3%.

Кроме того, Сбербанк почти вдвое увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной ипотеке. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит в Москве, Подмосковье, СПб и Ленинградской области на сумму до 12 млн руб. (ранее она равнялась 8 млн руб.), а для жителей других регионов страны – до 6 млн руб. (ранее – 3 млн руб.)

При этом стандартная процентная ставка по программе льготной ипотеки составит 6,4% годовых. А при использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка автоматически будет снижена на 0,3 п.п. – до 6,1%. Данная акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также Сбербанк предоставит скидку до 3,5 п.п. на ставку льготной ипотеки в первые 24 месяца по программе субсидирования с застройщиками. Тем самым, кредит может быть оформлен от 2,6% годовых.