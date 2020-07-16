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Акции дня: «Эталон» возглавил рост

Москва, 16.07.2020

Российский рынок акций продолжает рост: дневная торговая сессия в четверг закрылась в плюсе. Особой популярностью у трейдеров пользовались бумаги строительной группы «Эталон», стоимость акций выросла на +5,25% до 106,30 рублей за акцию. По мнению экспертов, в третьем квартале продажи квартир компании вырастут по сравнению с первым полугодием, что внушает оптимизм.
В среду «Эталон» опубликовал неаудированные операционные результаты за первое полугодие 2020 года. Согласно итогам, продажи за отчетный период упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,522 млрд рублей. По мнению аналитиков ГК «Финам», такой результат вполне логичный, поскольку не работали МФЦ, нотариусы, многие риэлтерские компании и заключить сделку купли-продажи было просто нельзя. По мере снятия карантинных ограничений,  покупатели вновь начнут приобретать жилье, реализуя неудовлетворенный весенний спрос, отмечают аналитики. Как считают эксперты «Газпромбанка», в контексте поддержки строительной отрасли – субсидировая ипотечной ставки, а также обещанных высоких дивидендов группы, акции «Эталона»  «очень привлекательный объект для инвестирования.
Индекс Мосбиржи  в четверг вырос на +0,44% до 2760,01 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,05% до 1219,93 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:05 мск  составила 43,59 доллара за баррель (-0,46%). Российская валюта слабела – 71,26 рубля за доллар.

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