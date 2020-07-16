«Бессмертный полк» 2020: шествие пока не состоится

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» вновь перенесено. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на организаторов данного мероприятия.

При этом уточняется, что решение о его проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

«Участники онлайн-заседания отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать уже тогда, когда это позволит эпидемиологическая ситуация в России», – говорится в заявлении пресс-службы «Бессмертного полка России».

Напомним, по предложению президента РФ Владимира Путина марш «Бессмертного полка» должен был состояться 26 июля.

«Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки», - заявил глава государства 26 мая в телевизионном обращении к гражданам России.

При этом тогда Путин выразил надежду, что всё задуманное удастся осуществить в означенные сроки.