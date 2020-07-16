«Чёрные лебеди», умные технологии и секреты лидерства: о чём ещё расскажут на Synergy Online Forum

Выступление Нассима Николаса Талеба – экономиста и автора теории «чёрных лебедей»

Известный философ, экономист и писатель Нассим Николас Талеб расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы, об уроках пандемии и способах адаптации к новым реалиям.

С момента появления теории «чёрных лебедей» прошло много лет, но в обществе до сих пор нет ясного понимания этого феномена. Талеб считает, что в текущих реалиях важно научиться не столько предсказывать «чёрного лебедя», сколько преодолевать последствия, которые он вызвал.

Экономист также подчёркивает, что текущая пандемия ещё не закончилась, однако человечество приобрело огромный опыт борьбы с подобными явлениями. Поэтому сейчас необходимо определить основные уязвимости системы и выработать способы противостояния им в будущем.

Искусственный интеллект и управление компанией в кризис

Основная цель онлайн-форума – поделиться эффективными инструментами, стратегиями и способами трансформации в эпоху постковида. Итальянский предприниматель, Global CEO компании Querlo Франческо Рулли уделит особое внимание использованию искусственного интеллекта и объяснит, как умные технологии повышают эффективность любого бизнеса.

Перспективами глобального рынка поделится эксперт по Big Data, эксперт по влиянию будущего на бизнес доктор Марк ван Рейменам. По его мнению, всякая компания должна в своих решениях опираться на данные, а внедрение современных технологий позволит подготовить её к любому будущему.

Однако внедрение современных разработок – не единственный фактор развития и сохранения компании. Поэтому спикеры онлайн-форума расскажут об антикризисных стратегиях и способах управления бизнесом, а также разберут наиболее эффективные методы систематизации и трансформации компаний в постковидное время.

Лидерские качества, роль улыбки и спорт

Немаловажное условие развития в реалиях нового мира – лидерские качества, улыбка, сильный дух и зарядка. Ведущий врач в области эстетической стоматологии, основатель первой в мире студии по уходу за улыбкой InSmile Глеб Пекли объяснит, почему улыбка – главная визитная карточка современного мира и как она влияет на успех своего обладателя.

Для сохранения бодрости духа и тела для зрителей Synergy Online Forum проведёт зарядку вице-чемпионка мира по бодибилдингу, призёр Arnold Classic Элеонора Алибаева-Руданова. Спортсменка также расскажет об оптимальной физической нагрузке и способах поддержания идеальной формы в кризис.

Секреты развития лидерских качеств у женщин и их правильного применения раскроет соучредитель Института коучинга, executive-коуч, фасилитатор Александр Савкин. Эксперт объяснит, почему женское лидерство столь важно в современном мире, а также даст советы по повышению личной эффективности.

Synergy Digital Online Forum пройдёт на платформе Synergy.Online – первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.

Подробнее на сайте форума: https://synergyglobal.ru/

Для получения комментариев свяжитесь с Раисой Бояхчян: RBoiakhchian@synergy.ru