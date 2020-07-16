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Дальнейшую судьбу сделки ОПЕК решит вторая волна коронавируса

Москва, 16.07.2020
#Нефть
#ОПЕК
#Экономика
  • Дальнейшую судьбу сделки ОПЕК решит вторая волна коронавируса

Фото из открытых источников

Коронавирус может внести коррективы в полные оптимизма планы стран—участниц соглашения ОПЕК+ они  были полны решимости уже с 1 августа смягчить ограничения на добычу нефти, рассчитывая на восстановление мировой экономики и рост спроса на «черное золото».

Организация стран—экспортеров нефти и ее союзники прогнозировали увеличение спроса на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году после падения на 9 миллионов баррелей в сутки в этом году, сообщил Reuters. В связи с этим подписанты соглашения намеревались увеличить объемы добычи на 6 миллионов баррелей в сутки в 2021 году.

Но, как показали результаты исследования ОПЕК, если из-за второй волны коронавируса в разных странах будет вновь введен карантин, то есть вероятность, что сценарию восстановления рынка нефти сбыться не суждено.  

В случае нового локдауна спрос может не только не вырасти, но и просесть на 11 миллионов баррелей в сутки в 2020 году, а запасы могут достичь «беспрецедентно высокого уровня в 1,218 миллиарда баррелей в 2020 году». Именно по этому показателю ОПЕК отслеживает эффективность предпринимаемых мер по ограничению добычи.  

Ранее Организация стран—экспортеров нефти заявляла, что ставит цель держать запасы на уровне не выше среднего пятилетнего показателя. Но если глобальная вторая волна коронакризиса станет реальностью, то есть большая вероятность, что мировые запасы нефти только в четвертом квартале поползут вниз и при этом будут оставаться примерно на 149 миллионов баррелей выше пятилетнего среднего уровня в странах ОЭСР. 

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