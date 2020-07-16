Диетологи назвали пять правил, которые помогут похудеть в два раза быстрее

Диетологи перечислили пять правил, которые помогут сбросить лишние килограммы вдвое быстрее. Причем, специалисты утверждают, что следование хотя бы одному совету поможет худеть на 65% быстрее. Материал публикует журнал «Домашний очаг».

Первое правило – включить в свой рацион яйца, которые содержат много белка и мало калорий. Специалисты утверждают, что чувство сытости не покинет долго, а значит и лишних перекусов не будет.

Второе правило успешного похудания предписывает включать в свой рацион специи, которые не только разгоняют метаболизм, но и помогают сжигать жир. Лучшими из них врачи назвали перец чили и перец халапеньо, содержащие соединение капсаицин, снижающий аппетит и перерабатывающий калории в энергию. Специалисты уверяют, что от этих специй килограммы «буквально тают на глазах».

Третье правило – употреблять продукты, содержащие живые бактерии, которые помогают восстановить нормальную микрофлору кишечника и тем самым борются с лишним весом.

В - четвертых, необходимо употреблять, как можно больше продуктов с высоким содержанием пищевых волокон и клетчатки, чьи волокна ускоряют обмен веществ.

Последним правилом быстрого похудания специалисты называют продолжительны сон, поскольку бессонница не только приводит к снятию стресса при помощи перекусов, но и плохо сказывается на работе гормональной системы и метаболизме. Кроме того, ученые доказали, что люди, имеющие проблемы со сном на 55% чаще страдают ожирением.