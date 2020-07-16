Берлин займет выжидательную позицию в отношениях с Россией

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что одним из приоритетов ее страны на полгода председательства в ЕС, будет анализ угроз, исходящих из России. Уже сама формулировка (не противостояние, а анализ) свидетельствует: ближайшие полгода, если не произойдет чего-то чрезвычайного и неожиданного, не будут временем жесткой конфронтации Кремля и ЕС. Впрочем, и «оттепели» тоже не ожидается.

Германия приняла, согласно ротационному принципу, пост страны-председательницы в ЕС с 1 июля. Поэтому сейчас германские чиновники рассказывают в различных структурах Евросоюза о том, как они видят будущее объединенной Европы в течении ближайшего полугода. К примеру, министр иностранных дел Хайко Маас выступил перед Европарламентом. Крамп-Карренбауэр также пообщалась с евродепутатами. Она выступила на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

Крамп-Карренбауэр объяснила, что имеет в виду под анализом российских угроз. «Речь идет о том, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, который она разрабатывает… но так же в вопросе ее поведения», - сказала министр. Иными словами, Крамп-Карренбауэр предлагает понять, как сильно следует бояться Россию и что от нее стоит или не стоит ожидать.

Для ведущих стран ЕС, к числу коих, конечно, причисляется и Германию, такая тактика - традиционная и разумная. Общий курс по отношению к России в Евросоюзе всегда вырабатывался с трудом. Слишком разные политические и экономические отношения у всех стран ЕС с Москвой, разная историческая память, комплексы и обиды.

Тут уж проще анализировать, оставляя все как есть, чем действовать. Тем паче, что действий в отношении России хотят не сами страны ЕС, а, скорее, внешняя сила – Соединенные Штаты.

Об этом напомнил советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен, который в начале этой недели в течении трех дней гостил в Париже. Заявленная цель его визита – участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии. Но вместе с тем он провел встречи с советниками по нацбезопасности в ведущих странах ЕС, напомнив, тем самым, что Дональд Трамп на эти предвыборные для него полгода тоже имеет на Европу определенные виды.

Американский президент ранее анонсировал меру воздействия на Германию. Он хочет резко сократить численность воинского контингента США в этой стране. Уже осенью оттуда уйдут 9 тысяч американских солдат. Всего в Германии дислоцировано около 34 тыс. военных США, не считая гражданского персонала. Сокращение их числа - не только некоторый удар по целому, пусть и не самому большому, сектору германского бизнеса, завязанному на обслуживание баз и контакты с Пентагоном. Это еще и удар по престижу. США как бы понижают Германию с традиционно главного союзника в континентальной Европе по просто союзника. А роль непотопляемого европейского авианосца Штатов переходит – пока непонятно кому, но главный претендент здесь безусловно Польша. Именно туда уйдет, по крайней мере, часть выводимых из Германии американских военных. Правда, соглашение Россия-НАТО не позволяет размещать там военных НАТО на постоянной основе. Но мало ли соглашений, из которых Трамп за последнее время вышел?

Для «разжалования» Германии настал подходящий момент. У соседа к востоку только-только завершились выборы главы государства. Президент Анджей Дуда, слывущий горячим сторонником сближения Польши с США, вопреки многочисленным прогнозам, смог переизбраться. С минимальным отрывом во втором туре он обошел мэра Варшавы Рафала Тшасковского, напротив, выступавшего за то, чтобы больше прислушиваться к Брюсселю, нежели к Вашингтону. ЕС проиграло США, вывод американских войск проиграл их сохранению в Германии.

Сменить гнев на милость Трамп обещает только в том случае, если Берлин выполнит два совершенно невыполнимых условия: свернет, все-таки, свое участие в проекте «Северный поток-2» и резко повысит расходы на оборону. Вероятно, Трамп и сам отдает себе отчет в том, что немцы на его условия не пойдут. Свернуть почти завершенный проект нереально, увеличить военные расходы, когда в самой Германии их требуют, наоборот, сократить – тоже.

Поэтому, как явствует из заявлений того же О’Брайена, в США скорее рассчитывают, что отношения с Москвой будут некоей разменной картой в игре вокруг вопроса, который американского лидера, похоже, действительно интересует – давлении на Китай. Трамп хочет приостановить проникновение китайского бизнеса в ЕС и тут уже добился немалых успехов. В Великобритании введен семилетний мораторий на создание сетей 5g для телекоммуникационного гиганта Huawei. Убедить сделать то же самое другие ведущие европейские страны вполне можно.

Германии же, в свою очередь, осталось занять только выжидательную позицию – до ноябрьских президентских выборов в США. Их, судя по тому, как ситуация развивается сейчас, Трамп может проиграть. Тогда с новым президентом США отношения надо будет выстраивать по новой.

А по отношению к России позиция ЕС уже давно обречена оставаться выжидательной. Что бы ни говорили о переменах в отдельных странах Евросоюза, раскол между Брюсселем и Москвой по -прежнему не сиюминутный, а ценностный. За полгода он явно не исчезнет. А значит Германии, как стране-председателю ЕС, остается только анализировать да по мере сил и возможности выстраивать конструктивный диалог с Москвой.