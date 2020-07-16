Информация о госизмене Сафронова поступила от неизвестного генерала СВР

По сообщению адвоката советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, в деле его подзащитного есть сообщение неизвестного генерала Службы внешней разведки России (СВР), пишет РБК. Фамилия генерала в документах не фигурирует.

Как уточнил адвокат Сафронова Иван Павлов, в сообщении говорится, что человек, которому экс-журналист отправлял секретные данные, связан с чешскими спецслужбами.

Напомним, экс-журналист изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» был задержан 7 июля, позже по решению суда он был арестован до 6 сентября. Заседание по делу Сафронова проходило в закрытом режиме, поскольку, по заявлению следствия, в деле есть секретные сведения.

Сообщается, что советник главы «Роскосмоса» был завербован в 2012 году и передавал данные, имеющие отношение к госбезопасности страны, сотрудникам спецслужб Чехии. Конечными получателями информации были представители НАТО, считает ФСБ. Сафронов вины не признает и считает, что дело связано с его профессиональной журналистской деятельностью.

За Ивана Сафронова вступились журналисты кремлевского пула, в том числе РБК, «Московского комсомольца» и «Российской газеты».Они опубликовали 13 июля видео в поддержку своего коллеги.

Журналисты обратили внимание, что все факты, доказывающие вину Сафронова, засекречены, и в то, то Сафронов действительно совершил указанное преступление, спецслужбы и правоохранительные органы, по сути, предлагают верить на слово.