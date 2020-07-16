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Китай вышел в плюс

Москва, 16.07.2020
#Мир
#Рост Китая
#Экономика
  • Китай вышел в плюс

AP/TASS

В первом квартале 2020 года, на которые пришелся пик коронавирусной пандемии в КНР, спад китайской экономики составил 6,8%. Это, кстати, был первый спад за без малого полвека, после окончания культурной революции в 1976 году. Однако во втором квартале, когда Пекин первым начал выходить из карантина, ВВП вырос на 3,2%. Немного, конечно, для экономики, которая несколько десятилетий развивалась темпами, выражавшимися двузначными цифрами. Тем не менее, Китай стал первой большой страной, экономика которого начала расти после пандемии коронавируса COVID-19. Рост экономики в апреле-июне позволил Пекину избежать технической рецессии, то есть двух кварталов подряд со снижением ВВП.

Китайская экономика оказалась сильнее, чем предполагали экономисты, опрошенные Bloomberg. Они тоже прогнозировали рост, но не такой сильный – на уровне 2,4%.

По словам аналитика из Министерства финансов КНР Мэй Синьюй, Китай определенно обошел во втором квартале по экономическому росту США, в экономике которых продолжается спад.

«ВВП Китая по итогам 2020 года может оказаться слегка меньше, чем у США,- соглашается Мэй,- но если внутренние неурядицы в Америке еще больше обострятся, то годовой ВВП Китая может превзойти американский».

На весенней сессии китайского парламента премьер-министр КНР Ли Кэцян подтвердил, что в 2020 г. Китай не выполнит поставленные цели по росту экономики.

Рост второй экономики планеты во втором квартале был сильным, но неровным, считает главный экономист по Китаю в Macquarie Bank Ларри Ху, имея в виду, что рост предложения оказался сильнее роста спроса, а инвестиции по росту превзошли потребление.

«Заглядывая в будущее, можно сказать, что рост экономики неизбежно замедлится, а рост ВВП может достичь во втором полугодии приблизительно 5% в пересчете на год».

Экономический рост Поднебесной подтверждает правильность подхода Пекина к поискам наиболее выгодного соотношения между ростом экономики и борьбой с пандемией.

Кроме данных по росту ВВП КНР, Национальное бюро статистики Китая также сообщило о росте промышленного производства в июне, включая машиностроение и добычу сырья, на 4,8%, что несколько выше майских показателей – 4,4%.

Объем розничных продаж, главный показатель потребления в Китае, сократился на 1,8%. Это лучше, чем майское снижение, которое составило 2,8%. Капитальные расходы, показатель инвестиций в развитие инфраструктуры, недвижимости, машиностроения, за первые шесть месяцев года снизились на 3,1%. Снижение в июне существенно замедлилось по сравнению со средним снижением в первые пять месяцев 2020 г. – 6,3%.

Уровень безработицы в китайских городах в первом летнем месяце составил 5,7%. В мае он был несколько выше – 5,9%. Наивысшей же безработица была в феврале  текущего года – 6,2%.

Правительство КНР поставило задачу на год – создать в городах 9 миллионов новый рабочих мест. Для сравнения: в прошлом году планировалось создание 11 млн мест. На этот год также планировалось сохранить городскую безработицу на уровне ок. 6%. В прошлом году этот показатель был 5,5%.

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